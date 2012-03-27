Есть готовый дизайн сайта. Сайт с горизонтальной прокруткой. Есть правки которые надо внести. Ничего придумывать не надо. Просто дорисовать. Бюджет 1000 руб. Сроки сегодня. Оплата по факту выполнения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен качественный, и в то же время простой дизайн для сайта-блога.
Тематика красоты-России.
Заявки только от людей с портфолио (более 15 дизайнов).
ТЗ выбранному исполнителю.
Приветствуется люди - с умением верстать под LiveStreet CMS (доп плата)
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