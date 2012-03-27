Дизайн для сайта-блога

$100
Дизайн сайтовЗавершен17 заявок206 просмотров
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Нужен качественный, и в то же время простой дизайн для сайта-блога.

Тематика красоты-России.

Заявки только от людей с портфолио (более 15 дизайнов).

ТЗ выбранному исполнителю.

Приветствуется люди - с умением верстать под LiveStreet CMS (доп плата)

12 лет назад
HardSite
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
34 отзыва
Выбранный исполнитель
lagutin
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
12 лет назад
$100
5 дней
Адекватный человек - с хорошими способностями. Полностью устраивает меня, в плане работы. Все недочёты которе указывали - правил. Думаю будем с этим человеком работать ещё.
Отличный заказчик! Вячеслав предоставил подробное ТЗ, что в последствие привело к положительному результату. А самое главное это вежливое общение и моментальная оплата. Желаю удачи и надеюсь на продолжение сотрудничества.
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