Нужен качественный, и в то же время простой дизайн для сайта-блога.

Тематика красоты-России.

Заявки только от людей с портфолио (более 15 дизайнов).

ТЗ выбранному исполнителю.

Приветствуется люди - с умением верстать под LiveStreet CMS (доп плата)