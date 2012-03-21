Дизайн порталов

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт25 заявок258 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо провести редизайн трех портальных систем, выполнить их примерно в одной концепции. Тематика – спорт, авто, недвижимость.

Требования к кандидату – не менее 6 месяцев в системе, опыт разработки дизайнов электронных СМИ, порталов.

12 лет назад
autoyarsk
Андрей 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
  • Похожие заказы

  • Дизайн для сайта-блога

    $100

    Нужен качественный, и в то же время простой дизайн для сайта-блога. Тематика красоты-России. Заявки только от людей с портфолио (более 15 дизайнов). ТЗ выбранному исполнителю. Приветствуется люди - с умением верстать под LiveStreet CMS (доп плата)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дорисовать дизайн сайта

    $50

    Есть готовый дизайн сайта. Сайт с горизонтальной прокруткой. Есть правки которые надо внести. Ничего придумывать не надо. Просто дорисовать. Бюджет 1000 руб. Сроки сегодня. Оплата по факту выполнения

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно сделать шаблон для DLE

    Есть сайт, тематика софт. Шаблон там сейчас стоит корявенький, а нужно что бы все было красиво :) Вообщем нужно устновить шаблон и пару доп. модулей. Ваши предложения по цене, желательно с примерами. спасибо

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн сайта

    Здравствуйте! Есть сайт craftcomfort.ru с "тяп-ляп" дизайном. Необходимо привести его в нормальный вид, без кардинальных изменений. Что нужно сохранить: зеленые цвета иконок и меню светлый фон (его можно сделать белым или светло-серым, с оттенками, подсветкой) иконка "корзина" (только ее ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Цветовые схемы

    Необходимо разработать 10-15 цветовых схем для сайта. http://www.b4b.by/catalog.php?id=59 Цветовая схема будет применятся для выделения фирм на фоне правой и левой колонки, которые одинаковы для всех страниц сайта. Переделывать дизайн сайта не надо!!! Но замечания готов ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать дизайн интернет-магазина игрушек

    Требуется разработать дизайн интернет-магазина игрушек на основе эскизов интерфейса. Дизайн должен включать все уникальные страницы: Главная, категория, карточка товара, корзина, процесс оформления, информационные страницы и т.д. Требования: 1. Обязателен опыт разработки дизайна интернет-магазинов (минимум 3). 2. Обязателен опыт взаимодействия и ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад