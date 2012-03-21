Дизайн проекта социальной галереи

Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте уважаемые дизайнеры.

Мы – это IT компания LinkUP, в поисках талантливого/опытного специалиста для выполнения следующей работы:

Создание комплексного дизайна сайта для социальной галереи и шаринга изображений.

Есть техническое тех. задание, в котором описаны нужные элементы и структура будущего проекта.

Страницы которым нужно будет сделать дизайн:

- главная страница сайта

- страница с регистрацией

- страница с просмотром галереи

- страница просмотра фотографии

- личный кабинет пользователя (добавление фото, редактирование профиля, создание галерей, синхронизация фотографий - в общем полностью личный кабинет )

Может еще тройку внутренних страниц.

Ориентиры для дизайна это Google Picasa в чем то наш проект будет схож с ним.

Нужен дизайнер у которого есть опыт дизайна сервисов и сложных проектов и имеется хорошее портфолио.

Бюджет проекта определяется, исходя вашего опыта и качества портфолио.

Если у вас есть опыт участия в топовых проектах это большой плюс - будем рады сотрудничеству с вами, о бюджете договоримся. Если же нет опыта участия в больших проектах все равно отпишитесь, может именно ваши работы мы оценим выше всех.

Пишите скайп в комментариях, для связи с вами.

Базовое Т.З. прикреплено.

12 лет назад
sserbin
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн и верстка нескольких страниц сайта недвиж.

    Необходимо сделать дизайн и верстку нескольких страниц сайта недвижимости. http://rfn.spb.ru сайт в нем нужно переделать страницы новостроя http://rfn.spb.ru/search_obj/?page=new_flats что-то вроде этого http://novostroechki.ru/ http://novostroechki.ru/commercial/ http://novostroechki.ru/apartments/Bolshaya_Posadskaya_ul_d12_-_1/?reset=Y страница формы поиска для квартир и коммерции, и страница Жилого комплекса то ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн порталов

    $1000

    Необходимо провести редизайн трех портальных систем, выполнить их примерно в одной концепции. Тематика – спорт, авто, недвижимость. Требования к кандидату – не менее 6 месяцев в системе, опыт разработки дизайнов электронных СМИ, порталов.

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн для сайта-блога

    $100

    Нужен качественный, и в то же время простой дизайн для сайта-блога. Тематика красоты-России. Заявки только от людей с портфолио (более 15 дизайнов). ТЗ выбранному исполнителю. Приветствуется люди - с умением верстать под LiveStreet CMS (доп плата)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дорисовать дизайн сайта

    $50

    Есть готовый дизайн сайта. Сайт с горизонтальной прокруткой. Есть правки которые надо внести. Ничего придумывать не надо. Просто дорисовать. Бюджет 1000 руб. Сроки сегодня. Оплата по факту выполнения

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно сделать шаблон для DLE

    Есть сайт, тематика софт. Шаблон там сейчас стоит корявенький, а нужно что бы все было красиво :) Вообщем нужно устновить шаблон и пару доп. модулей. Ваши предложения по цене, желательно с примерами. спасибо

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн сайта

    Здравствуйте! Есть сайт craftcomfort.ru с "тяп-ляп" дизайном. Необходимо привести его в нормальный вид, без кардинальных изменений. Что нужно сохранить: зеленые цвета иконок и меню светлый фон (его можно сделать белым или светло-серым, с оттенками, подсветкой) иконка "корзина" (только ее ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад