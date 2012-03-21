Дизайн проекта социальной галереи

Здравствуйте уважаемые дизайнеры.

Мы – это IT компания LinkUP, в поисках талантливого/опытного специалиста для выполнения следующей работы:

Создание комплексного дизайна сайта для социальной галереи и шаринга изображений.

Есть техническое тех. задание, в котором описаны нужные элементы и структура будущего проекта.

Страницы которым нужно будет сделать дизайн:

- главная страница сайта

- страница с регистрацией

- страница с просмотром галереи

- страница просмотра фотографии

- личный кабинет пользователя (добавление фото, редактирование профиля, создание галерей, синхронизация фотографий - в общем полностью личный кабинет )

Может еще тройку внутренних страниц.

Ориентиры для дизайна это Google Picasa в чем то наш проект будет схож с ним.

Нужен дизайнер у которого есть опыт дизайна сервисов и сложных проектов и имеется хорошее портфолио.

Бюджет проекта определяется, исходя вашего опыта и качества портфолио.

Если у вас есть опыт участия в топовых проектах это большой плюс - будем рады сотрудничеству с вами, о бюджете договоримся. Если же нет опыта участия в больших проектах все равно отпишитесь, может именно ваши работы мы оценим выше всех.

Пишите скайп в комментариях, для связи с вами.

Базовое Т.З. прикреплено.