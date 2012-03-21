Дизайн и верстка нескольких страниц сайта недвиж.

Необходимо провести редизайн трех портальных систем, выполнить их примерно в одной концепции. Тематика – спорт, авто, недвижимость. Требования к кандидату – не менее 6 месяцев в системе, опыт разработки дизайнов электронных СМИ, порталов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать дизайн и верстку нескольких страниц сайта недвижимости.
http://rfn.spb.ru сайт
в нем нужно переделать страницы новостроя
http://rfn.spb.ru/search_obj/?page=new_flats
что-то вроде этого
http://novostroechki.ru/commercial/
http://novostroechki.ru/apartments/Bolshaya_Posadskaya_ul_d12_-_1/?reset=Y
страница формы поиска для квартир и коммерции, и страница Жилого комплекса
то что должно быть в формах поиска надо согласовать, там должно быть что то среднее между тут http://novostroechki.ru/ и тут http://novostroechki.ru/apartments/?FILTER=big
нужно взять за основу эту поисковую форму http://novostroechki.ru/apartments/?FILTER=big
только ее надо компактнее сделать
районы, метро и тип дома сделать всплывающими окнами
форму разделить на основные и дополнительные параметры раскрывающиеся плюсиком
ниже формы поиска сделать поиск по карте (открываемый/закрываемый)
Ниже карты сделать результаты поиска
содержимое такое же как тут
только тоже компактнее по высоте раза в 2
Это по странице поиска квартир
То же самое по стр поиска комерции сделать
Ну и такого плана страницу нарисовать без частых вопрпосов и акций застройщиков http://novostroechki.ru/apartments/Bolshaya_Posadskaya_ul_d12_-_1/?reset=Y
По вопросам внешнего вида лучше сразу писать в ICQ 194794225
По другим вопросам - можно писать мне в личку.
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