Дизайн и верстка нескольких страниц сайта недвиж.

Необходимо сделать дизайн и верстку нескольких страниц сайта недвижимости.

http://rfn.spb.ru сайт

в нем нужно переделать страницы новостроя

http://rfn.spb.ru/search_obj/?page=new_flats

что-то вроде этого

http://novostroechki.ru/

http://novostroechki.ru/commercial/

http://novostroechki.ru/apartments/Bolshaya_Posadskaya_ul_d12_-_1/?reset=Y

страница формы поиска для квартир и коммерции, и страница Жилого комплекса

то что должно быть в формах поиска надо согласовать, там должно быть что то среднее между тут http://novostroechki.ru/ и тут http://novostroechki.ru/apartments/?FILTER=big

нужно взять за основу эту поисковую форму http://novostroechki.ru/apartments/?FILTER=big

только ее надо компактнее сделать

районы, метро и тип дома сделать всплывающими окнами

форму разделить на основные и дополнительные параметры раскрывающиеся плюсиком

ниже формы поиска сделать поиск по карте (открываемый/закрываемый)

Ниже карты сделать результаты поиска

содержимое такое же как тут

http://novostroechki.ru/

только тоже компактнее по высоте раза в 2

Это по странице поиска квартир

То же самое по стр поиска комерции сделать

Ну и такого плана страницу нарисовать без частых вопрпосов и акций застройщиков http://novostroechki.ru/apartments/Bolshaya_Posadskaya_ul_d12_-_1/?reset=Y

По вопросам внешнего вида лучше сразу писать в ICQ 194794225

По другим вопросам - можно писать мне в личку.