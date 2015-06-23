Доработать детали макета сайта

Дорисовать дизайн сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать страницу сайта http://asiaparts.com.ua/chery/cross_eastar_b14
А именно добавить специальные иконки для товаров + варианты цветовых решений для ценников. Вот пример (заказчик примерно показал: http://clip2net.com/s/1INJl)
Нам нужно нарисовать:
1. Значок ТОП-ТОВАР, Спец.цена, Новый товар, Распродажа. Значки желательно примерно в одном стиле, что бы гармонировало с сайтом.
2. Белый ценник (нет товара), цветастый (топ-товар), жёлтый (спец. цена).
Интересует стоимость подобной работы.
Есть psd макет сайта. Вышлю исполнителю лично.
Сроки выполнения - желательно 1 день. Думаю, это реально.
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