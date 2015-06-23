Доработать детали макета сайта

Дизайн сайтовЗавершен5 заявок208 просмотров
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Необходимо доработать страницу сайта http://asiaparts.com.ua/chery/cross_eastar_b14

А именно добавить специальные иконки для товаров + варианты цветовых решений для ценников. Вот пример (заказчик примерно показал: http://clip2net.com/s/1INJl)

Нам нужно нарисовать:

1. Значок ТОП-ТОВАР, Спец.цена, Новый товар, Распродажа. Значки желательно примерно в одном стиле, что бы гармонировало с сайтом.

2. Белый ценник (нет товара), цветастый (топ-товар), жёлтый (спец. цена).

Интересует стоимость подобной работы.

Есть psd макет сайта. Вышлю исполнителю лично.

Сроки выполнения - желательно 1 день. Думаю, это реально.

12 лет назад
apollonin
Дмитрий 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
12 лет назад
$20
1 день
Хорошая работа. Спасибо
Спасибо за проект, очень хорошо поработали.
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