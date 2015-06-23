Доработать детали макета сайта

Нужен качественный, и в то же время простой дизайн для сайта-блога. Тематика красоты-России. Заявки только от людей с портфолио (более 15 дизайнов). ТЗ выбранному исполнителю. Приветствуется люди - с умением верстать под LiveStreet CMS (доп плата)