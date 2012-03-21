Требуется изготовить дизайн-макет главной страницы (только главной) для регионального автомобильного портала. Структура и наличие необходимых блоков будет предоставлено, а также примеры на той же CMS, для понимания технических моментов и смысла того или иного блока. Требования ...
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Дорисовать дизайн сайта.
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