Сделать дизайн интерфейса сервиса платной подписки

Необходимо сделать качественный юзабельный дизайн сайта - сервиса платной подписки.

На данный момент создание функционала сервиса почти завершено, так что дадим доступы к данному сервису в стандартной (прикрученной программистом) верстке и нужно будет сделать дизайн.

Тематика сервиса валютный и фондовый рынок.

Оставляйте заявки, после вышлем ТЗ и примеры сайтов, которые радуют глаз.

Ждем.