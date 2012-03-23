Доработать дизайн сайта

$50
Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок206 просмотров
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Добрый день!

В рамках проекта http://www.weblancer.net/projects/330421.html

необходимо :

1. Доделать выпадающее меню

2. Изменить на главной странице (найти и подготовить 6 изображений в том числе)

3. Изменить шаблон "результаты поиска".

Сделать нужно завтра (23.03.2012)

В предложении указывайте Вашу цену.

Дизайн сайта
12 лет назад
shvedoff
Евгений 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
polozSA
Сергей 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
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