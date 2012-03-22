Создание дизайна

Дорисовать дизайн сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
разрабатывается проект похожий на avito.ru
требуются дизайны:
- главной страницы (www.avito.ru)
- каталога (www.avito.ru/catalog)
- некоторых внутренних страниц каталога
- некоторых страниц личного кабинета
дизайны необходимы такого же уровня и такого же плана,
но чтобы не было полного сходства
верстка не нужна
имеется ряд небольших пожеланий
все подробности будут обсуждаться с выбранным кандидатом
предложения рассматриваются только с указанием цены по всем 4-м пунктам
также интересуют сроки, порядок оплаты вашего труда
плюсом будет, если уже есть подобные работы, прошу указать это
все предложения прошу оставлять только в проекте
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