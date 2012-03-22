Создание дизайна

разрабатывается проект похожий на avito.ru

требуются дизайны:

- главной страницы (www.avito.ru)

- каталога (www.avito.ru/catalog)

- некоторых внутренних страниц каталога

- некоторых страниц личного кабинета

дизайны необходимы такого же уровня и такого же плана,

но чтобы не было полного сходства

верстка не нужна

имеется ряд небольших пожеланий

все подробности будут обсуждаться с выбранным кандидатом

предложения рассматриваются только с указанием цены по всем 4-м пунктам

также интересуют сроки, порядок оплаты вашего труда

плюсом будет, если уже есть подобные работы, прошу указать это

все предложения прошу оставлять только в проекте