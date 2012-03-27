Дизайн несложной странички

Здравствуйте,

Моему клиенту требуется красиво оформить прилагаемый пример макета. В первую очередь таблицу с объявлениями. Сделать красивые иконки или кнопки, освежить общий вид.

Также нужно сделать новый вид статуса текущих объявлений если для них заказаны услуги. Например, если объявление было закреплено, должен быть соответствующий индикатор, чтобы при беглом просмотре сразу было виден статус.

Добавятся еще несколько операций (и статусов, соответственно): выделить цветом, выделить жирным.

Бюджет 1000 руб. , предоплата 200 руб. яндекс.деньги

Требуется выполнить проект до вечера

Кандидатуры без портфолио не рассматриваю.

Если все понравится будет еще работа.