Персональный проект для Дониченко Никиты

Требуется выполнить дизайн сайта. Т3 вышлю исполнителю
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Разработка дизайна сайта для предприятия в строгом, лаконичном стиле, на основе имеющейся структуры. ТЗ согласовано с исполнителем.
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