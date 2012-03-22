Изготовление макета рассылки

Требуется UI дизайнер для изготовления темплейта рассылок интернет магазина. Если вы работали с лендингами, одностраничным сайтами, анализировали ваши результаты с помощью GA или другого интрумента, вообщем знаете как и что - оставляйте заявку.

Темплейт представляет из себя статичный html документ -

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Идея в повышении конверсии и отклика.

Обязательно оставляйте информацию о сроках, ценах, портфолио - если оно не на веблансе.