Нужен аниме дизайн сайта

$50
Дизайн сайтовЗавершен6 заявок189 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен дизайнер который сможет сделать что-то в виде animeland.su .

Нужен только дизайн главной страницы сайта. Т.е. в конце от вас требуется PSD файл с законченным дизайном. По этому предложения в виде "Сайт под ключ" даже не рассматриваются.

Если найдется дизайнер, которому нужно:

PHP программирование или кроссобраузерная 100% валидная верстка. Будет великолепно)

В других случаях больше 50 y.e. не предлагать. Оплата безопасная сделка.

Дизайн сайта
12 лет назад
rafylik
Рафо 
43 годаГрузия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва
Выбранные исполнители
Zangetcy
33 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Очень доволен работой. Дизайн был выполнен качественно. Были учтены все пожелания.
Все было на высшем уровне :)
Envy_7
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$18
1 день
Очень доволен работой. Были исправлены все мелочи. Работа была сделана на высшем уровне, Всем советую!
Вполне адекватный заказчик. Платит вовремя.
  • Похожие заказы

  • Online Оракул

    Нужен мини сайт, состоящий из трех шагов с нормальным дизайном по тематике. Можно все сделать на DLE, только приветствуется версия не выше 9.2! Шаг 1: пользователь задает вопрос оракулу Шаг 2: оплачивает вопрос через платежные системы (Яндекс.Деньги, SMS, ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно разработать тему для drupal 6.

    $300

    Нужно разработать стильную, профессиональную, кроссбраузерную тему для drupal 6. Для уже работающего проекта. В данный момент в проекте используется шаблонная тема. Тематика проекта - инвестиции, финансы. Цветовая гамма и основная структура остаются прежними. Возможен вариант доработки уже существующей темы - ...

    Drupal
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Изготовление макета рассылки

    $250

    Требуется UI дизайнер для изготовления темплейта рассылок интернет магазина. Если вы работали с лендингами, одностраничным сайтами, анализировали ваши результаты с помощью GA или другого интрумента, вообщем знаете как и что - оставляйте заявку. Темплейт представляет из ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать дизайн сайта

    $50

    Добрый день! В рамках проекта http://www.weblancer.net/projects/330421.html необходимо : 1. Доделать выпадающее меню 2. Изменить на главной странице (найти и подготовить 6 изображений в том числе) 3. Изменить шаблон "результаты поиска". Сделать нужно завтра (23.03.2012) В предложении указывайте Вашу цену.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн несложной странички

    $50

    Здравствуйте, Моему клиенту требуется красиво оформить прилагаемый пример макета. В первую очередь таблицу с объявлениями. Сделать красивые иконки или кнопки, освежить общий вид. Также нужно сделать новый вид статуса текущих объявлений если для них заказаны ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание дизайна

    разрабатывается проект похожий на avito.ru требуются дизайны: - главной страницы (www.avito.ru) - каталога (www.avito.ru/catalog) - некоторых внутренних страниц каталога - некоторых страниц личного кабинета дизайны необходимы такого же уровня и такого же плана, ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать дизайн интерфейса сервиса платной подписки

    Необходимо сделать качественный юзабельный дизайн сайта - сервиса платной подписки. На данный момент создание функционала сервиса почти завершено, так что дадим доступы к данному сервису в стандартной (прикрученной программистом) верстке и нужно будет сделать дизайн. Тематика сервиса ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад