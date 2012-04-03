Нужен аниме дизайн сайта

Нужен дизайнер который сможет сделать что-то в виде animeland.su .

Нужен только дизайн главной страницы сайта. Т.е. в конце от вас требуется PSD файл с законченным дизайном. По этому предложения в виде "Сайт под ключ" даже не рассматриваются.

Если найдется дизайнер, которому нужно:

PHP программирование или кроссобраузерная 100% валидная верстка. Будет великолепно)

В других случаях больше 50 y.e. не предлагать. Оплата безопасная сделка.