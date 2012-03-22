Online Оракул

Нужно разработать стильную, профессиональную, кроссбраузерную тему для drupal 6. Для уже работающего проекта. В данный момент в проекте используется шаблонная тема. Тематика проекта - инвестиции, финансы. Цветовая гамма и основная структура остаются прежними. Возможен вариант доработки уже существующей темы - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен мини сайт, состоящий из трех шагов с нормальным дизайном по тематике.
Можно все сделать на DLE, только приветствуется версия не выше 9.2!
Шаг 1: пользователь задает вопрос оракулу
Шаг 2: оплачивает вопрос через платежные системы (Яндекс.Деньги, SMS, WEBMoney и т.д.)
Шаг 3: получает ответ на свой вопрос, все вопросы должны идти на 1 почтовый ящик
Еще нужна статическая страница с гороскопом, можно чтобы брало гороскопы с другого сайта.
Ответы должны храниться в базе и высылаться автоматом после оплаты по ключ.словами вопроса (более менее похожие).
Готов услышать предложения в icq 414415415
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