Online Оракул

Нужен мини сайт, состоящий из трех шагов с нормальным дизайном по тематике.

Можно все сделать на DLE, только приветствуется версия не выше 9.2!

Шаг 1: пользователь задает вопрос оракулу

Шаг 2: оплачивает вопрос через платежные системы (Яндекс.Деньги, SMS, WEBMoney и т.д.)

Шаг 3: получает ответ на свой вопрос, все вопросы должны идти на 1 почтовый ящик

Еще нужна статическая страница с гороскопом, можно чтобы брало гороскопы с другого сайта.

Ответы должны храниться в базе и высылаться автоматом после оплаты по ключ.словами вопроса (более менее похожие).

Готов услышать предложения в icq 414415415