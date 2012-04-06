Дизайн сайта поставщиков бетона

$50
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок808 просмотров
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#1$50

Стильный дизайн сайта, все в приложении. Макет нужен в воскресение вечером, строго. Также нужен логотип "ERKON" +10 дол к проекту, если подойдет.

Дизайн сайта
12 лет назад
UrPoPoV
Юрий 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Победитель конкурса
Olisha
Ольга 
45 летМолдова
12 лет в сервисе
Была
день назад
12 лет назад
#1
Проект доведен именно до того варианта, который подошел! Все исправления быстро! Вариантов предложено много! Постоянно на связи.
Была рада сотрудничеству с Юрием.Замечательный заказчик! Все четко,ясно, своевременная оплата
Заявки фрилансеров
Olisha
Ольга 
45 летМолдова
12 лет в сервисе
Была
день назад
12 лет назад
#1
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