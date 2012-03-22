Нужен фон-текстура для сайта. Сайт взять за основу цветовой палитры www.sergeyvitruk.com

Логотип и меню должно подсвечиваться, возможно что-то в стиле как в фотостудии, прожектора и т.д.

Шаблон сайта ширина: 960рх далее по бокам градиент на основной цвет фона, вниз тоже самое.