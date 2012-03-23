Переделать шаблон DLE 9.5.

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка116 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно переделать до неузнаваемости, т.е сделать почти уникальным шаблон для dle 9.5 Шаблон дам тому кто возьмёт задание. Подробности сообщу в личке.

12 лет назад
Gigibat
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта

    $100

    Здравствуйте Фрилансеры. Необходимо сделать несложный редизайн сайта. Основа (структура и положение элементов, их название) будет взята с другого сайта. Логотип для проекта будет доступен сегодня вечером. Подстраниц будет 3-4. Проект в основном по текстовому и структурному дизайну. Поэтому ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен фон-текстура для сайта

    $10

    Нужен фон-текстура для сайта. Сайт взять за основу цветовой палитры www.sergeyvitruk.com Логотип и меню должно подсвечиваться, возможно что-то в стиле как в фотостудии, прожектора и т.д. Шаблон сайта ширина: 960рх далее по бокам градиент на основной цвет ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн и верстка под ShopOS

    $100

    Нужно сделать уникальный дизайн с версткой под ShopOS. Также могу купить готовые шаблоны (исключая стандартные от ShopOS).

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    $500

    Доброго времени суток! Необходимо разработать дизайн согласно стилю который вложен в проект, так же необходимло будет сделать качественный колладж. По всем вопросам в ЛС.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переработать диз

    $50

    есть псд, все в кучу и папки и слои - это для передачи "то что хочу", диз не сложный, нужно привести все в порядок тоесть переработать, что-то уменьшить что-то увеличить. более конкретное тз по аське ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен аниме дизайн сайта

    $50

    Нужен дизайнер который сможет сделать что-то в виде animeland.su . Нужен только дизайн главной страницы сайта. Т.е. в конце от вас требуется PSD файл с законченным дизайном. По этому предложения в виде "Сайт под ключ" даже ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Online Оракул

    Нужен мини сайт, состоящий из трех шагов с нормальным дизайном по тематике. Можно все сделать на DLE, только приветствуется версия не выше 9.2! Шаг 1: пользователь задает вопрос оракулу Шаг 2: оплачивает вопрос через платежные системы (Яндекс.Деньги, SMS, ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад