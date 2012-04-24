Разработать дизайн сайта-визитки

$300
Дизайн сайтовЗавершен26 заявок327 просмотров
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Требуется разработать не сложный сайт визитку.

Все детали в ТЗ.

Срок до 04.04.2012 с правками.

Предоплату в 50% делам по предварительной готовности главной страницы.

Дизайн сайта
12 лет назад
DarkStaLkeR
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
marlboro_x
Кир 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
12 лет назад
$300
7 дней
Отличный дизайн, всё сделано вовремя и качественно, за приемлемые деньги. Приятно работать человек не спорит не навязывает своих видений. Приятно работать с профессионалом.
Отличный заказчик, отменно составленное тз. Что еще нужно дизайнеру....
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