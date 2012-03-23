Требуется сделать новостной шаблон. от Вас: 1)Примеры(конкретные, всё портфолио листать бы не хотелось бы), 2)цена, 3)сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте Фрилансеры.
Необходимо сделать несложный редизайн сайта.
Основа (структура и положение элементов, их название) будет взята с другого сайта.
Логотип для проекта будет доступен сегодня вечером. Подстраниц будет 3-4. Проект в основном по текстовому и структурному дизайну. Поэтому сложностей возникнуть не должно.
Стоимость - 3000 руб.
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