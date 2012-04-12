Натянуть дизайн на Джомла

$50
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки151 просмотр
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Есть шаблон в .psd, нужно натянуть его на движек Джомла.

+ сделать слайдер

+галерею

+карту с сылками на области

12 лет назад
Radiosound
Евгений 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
iLEVEL
Иван 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$70
2 дня
Все отлично сделал как и договаривались. Никаких нареканий, всем советую!!!
Работу оплатил сразу же после завершения проекта, также была 50% предоплата, что обрадовало). Приятный, хороший человек, отличный работодатель. Советую!
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