Radiosound

Евгений Radiosound

 
40 летУкраина/Полтава
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Запись дикторов, изготовление рекламных радиороликов

Аудио: 

- подбор дикторов 

- voiceover 

- дубляж 

- закадровое озвучивание 

- автоответчики 

- производство радиороликов 

- "одежда" радиостанций 

Видео: 

- монтаж видео 

- создание инфографики 

- анимация логотипов 

- "промо" видео 

- видео для Вашего канала на Youtube 

Креатив: 

- написание сценариев 

- производство радиопрограмм

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Отзывы заказчиков
xbsmedia
Иван 
40 летГрузия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
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Отличные ребята, очень доволен выполненной работой. Буквально за 1 час сделали все в наилучшем качестве, профессионально. AAA+++ Рекоммендую
Рекомендую. Отличный заказчик.
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