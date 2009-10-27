Запись дикторов, изготовление рекламных радиороликов
Аудио:
- подбор дикторов
- voiceover
- дубляж
- закадровое озвучивание
- автоответчики
- производство радиороликов
- "одежда" радиостанций
Видео:
- монтаж видео
- создание инфографики
- анимация логотипов
- "промо" видео
- видео для Вашего канала на Youtube
Креатив:
- написание сценариев
- производство радиопрограмм
Портфолио
- Радиоролик - "Укрзолото"139 просмотров
- Семечки Дакси146 просмотров
- Магазин Точка доступа162 просмотра
- Мережа Технарі157 просмотров
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- Синта Гамма146 просмотров
- Геометрия149 просмотров
- Анонс концерта Гоши Куценко170 просмотров
- Акция Цифровые технологии160 просмотров
- Джингл для радиостанции160 просмотров
- Аватар152 просмотра
- Джингл Прайм-мьюзик278 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Отличные ребята, очень доволен выполненной работой. Буквально за 1 час сделали все в наилучшем качестве, профессионально. AAA+++ Рекоммендую
Ответный отзыв
Рекомендую. Отличный заказчик.