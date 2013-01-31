Разработать логотип для рекламного агентства

Требуется разработать эмблему из слов market2you. Для сайта market2you.ru Условия: использование синего желтого и красного. Только не кричащих оттенков. Пишите на скайп aiardalin
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать логотип
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