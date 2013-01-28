Логотип

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен34 заявки2771 просмотр
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#1$100

Уважаемые фрилансеры, разработайте нам пожалуйста логотип компании "Гамма потолков", занимается компания натяжными потолками. Слово Гамма можно попробовать написать на английском языке, можно на русском, мы точно не определились еще.

11 лет назад
vegaline05
Патимат 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 отзывов
Победитель конкурса
Ivan_Strelec
Иван 
63 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
Ivan_Strelec
Иван 
63 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
#1
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