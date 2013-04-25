23 февраля - доработка макета на кружку

Здравствуйте! Нужен логотип для туристического агентства. Концепция простая: два солнышка, в центре каждого солнышка лицо и сверху название компании. Схема на рисунке - concepcia.jpg в архиве. В каждое солнышко нужно встроить лицо из фотографии (по три фотографии ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть основа макета - файл по ссылке http://files.mail.ru/A056D8E349DE48FAB9981320C451438A
Необходимо довести до единой концепции кружку к 23 февраля.
Как вариант, можно добавить ленту на автомобиль с надписью 23 февраля (чтобы получилась красивая корпоративная подарочная кружка к 23 февраля).
В общем, идеи на усмотрение дизайнера, креатив приветствуется =)
Готовый макет нужен сегодня-завтра, оплата сразу по готовности.
Вопросы по аське 402101386 или на почту [email protected], Юлия.
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