Нарисовать простой, но качественный логотип.

1.На сегодняшний день логотип выглядит так: http://deshevletochno.net/

2.Новый сайт будет выглядеть так: http://demo.cs-cart.com/professional/

3.Требуется нарисовать простой логотип в стиле http://www.amazon.com/ или других аналогичных on-line магазинов.

4.Суть одна – логотип должен быть прост, понятен. И чтоб в нем была какая-то фишка в виде ico (Иконка сайта) – у амазона – это буква А с орнажевой соплей. Т.е. то что может потом пойти на ico.

5.Условия:

- несколько вариантов

-оплата по факту выполненных примеров работы

-после оплаты высылаете исходники

Сроки: 3-5 дней, спешки нет – нужно качество

Цена: 1000 руб.

Оплата: Яндекс деньги, WebMoney