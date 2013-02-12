Придумать логотип для школы

У нас объединилось 2 школы и 2 детских сада в один комплекс. Для этого комплекса делаем сайт и соответственно нужен логотип. Макет нужен в векторах.

Жду Ваших предложений с ценами.

Информацию о нашем комплексе можно посмотреть на сайте co1804.ru

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