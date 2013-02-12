Придумать логотип для школы

Логотипы и ЗнакиЗавершен24 заявки264 просмотра
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У нас объединилось 2 школы и 2 детских сада в один комплекс. Для этого комплекса делаем сайт и соответственно нужен логотип. Макет нужен в векторах.

Жду Ваших предложений с ценами.

Информацию о нашем комплексе можно посмотреть на сайте co1804.ru

Оплата ЯД

11 лет назад
MatRUS2
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Milena-Designer
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
15 часов назад
11 лет назад
$50
3 дня
Хороший дизайнер, всем рекомендую, все четко и красиво ))
Выполнен интересный проект. Четкое ТЗ, корректировки. Оплата по договоренности. Рекомендую заказчика!
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