Дизайн + юзабилити автомобильной соц. сети

Здравствуйте

Автомобильная социальная сеть ищет дизайнера/команду, которые смогут провести полный рестайлинг всех страниц с учетом юзабилити. Главная цель: чтобы пользователю было комфортно и удобно. От дизайнера или команды требуется энтузиазм, а не просто покорное выполнение ТЗ. Минимальный объем работы: рестайлинг уже имеющихся страниц, но мы надеемся что вы предложите более удобную структуру, чем сейчас есть.

Т.к. работы много, то в роли первого задания, для выбранных исполнителей, будет переработка главной страницы. Цена не будет определяющим фактором, важно качество.

В заявке укажите пример макета, которым вы гордитесь, а так же стоимость создания его (только за главную страницу).

Оплата предпочтительнее б/н на р/с, но если такой возможности нет, значит будем работать как вам удобнее. Оплата работы либо по факту (заключение договора или СБС), либо поэтапная.

Те, кто клепают однотипные сайты проходите мимо.