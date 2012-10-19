Дизайн + юзабилити автомобильной соц. сети

$2500
Дизайн сайтовЗавершен37 заявок764 просмотра
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Здравствуйте

Автомобильная социальная сеть ищет дизайнера/команду, которые смогут провести полный рестайлинг всех страниц с учетом юзабилити. Главная цель: чтобы пользователю было комфортно и удобно. От дизайнера или команды требуется энтузиазм, а не просто покорное выполнение ТЗ. Минимальный объем работы: рестайлинг уже имеющихся страниц, но мы надеемся что вы предложите более удобную структуру, чем сейчас есть.

Т.к. работы много, то в роли первого задания, для выбранных исполнителей, будет переработка главной страницы. Цена не будет определяющим фактором, важно качество.

В заявке укажите пример макета, которым вы гордитесь, а так же стоимость создания его (только за главную страницу).

Оплата предпочтительнее б/н на р/с, но если такой возможности нет, значит будем работать как вам удобнее. Оплата работы либо по факту (заключение договора или СБС), либо поэтапная.

Те, кто клепают однотипные сайты проходите мимо.

12 лет назад
VeMax
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Wildcat
41 годГермания
18 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
12 лет назад
$2500
30 дней
Закончена большая работа над порталом. Саша разработала для нас главную страницу www.tuningspot.ru и сделала редизайн всех необходимых внутренних страниц. Дизайн получился красивым и современным, я и мои коллеги с нетерпением ждем, когда программисты закончат его внедрять и мы откроемся с новым дизайном. Рекомендую к сотрудничеству над подобными проектами.
Вот мы и закончили работу над объемным проектом, которая, несмотря на длительность, принесла только положительные эмоции. Желаю Максиму поскорее запустить портал с новым дизайном и обрести уверенное место в рейтинге Рунета и постоянную обширную аудиторию. Как всегда, работать - одно удовольствие! :) И с удовольствием продолжу!
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