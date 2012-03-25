Дизайн сайта лицея

# 1 — $ 100

Сайт для московского лицея с экономическим и информационно технологическим направлениями.

Текущий сайт www.1598ru.

Необходимо сделать новый дизайн.

Дизайн должен быть современным. Но оставаться, так сказать «лицом» учебного заведения.

Дизайн шаблона CMS Joomla.

После выбора победителя надо будет установить и настроить.

Меню возможно анимированное, выпадающее.

Сверху на главной должно быть окно для важных новостей (отключаемое).

Сайт должен помещатся в размер 1024, но быть растягиваемым.