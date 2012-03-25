Нужен дизайн и варианты лого согласно макету

Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок209 просмотров
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Нужна оценка и сроки выполнения проекта, согласно тз.

12 лет назад
Temi4
Артем 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Gti
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$60
2 дня
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