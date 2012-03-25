Дизайн главной страницы

$1500
Дизайн сайтовЗакрыт32 заявки400 просмотров
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Добрый день ! Требуется разработать дизайны главных страниц группы компаний.

А конкретно:

1.Nikal

2.NikalMedia (дизайн главной+логотип);

3.NikalGSM (дизайн главной + логотип);

4.NialTelecom (дизайн главной+логотип);

Оплата будет зависеть от качества выполненной Вами работы !

12 лет назад
igrido
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад