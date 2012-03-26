Дизайн интернет-магазина

$250
Дизайн сайтовЗакрыт35 заявок217 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дизайн интернет магазина

12 лет назад
alexua1
Мухин 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нарисовать красивую промо страницу

    $250

    Необходимо нарисовать красивую промостраницу с местом описания услуги контактами, местом куда можно выставить минипортфолио Цвета теплые (не темные и не холодные) Тематика – продвижение сайтов Цены и примеры работ P.S. Очень нравятся сайты artlebede.ru (Артемия Лебедева) ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта лицея

    $100

    Сайт для московского лицея с экономическим и информационно технологическим направлениями. Текущий сайт www.1598ru. Необходимо сделать новый дизайн. Дизайн должен быть современным. Но оставаться, так сказать «лицом» учебного заведения. Дизайн шаблона CMS Joomla. После выбора победителя надо ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    $1500

    Добрый день ! Требуется разработать дизайны главных страниц группы компаний. А конкретно: 1.Nikal 2.NikalMedia (дизайн главной+логотип); 3.NikalGSM (дизайн главной + логотип); 4.NialTelecom (дизайн главной+логотип); Оплата будет зависеть от качества выполненной Вами работы !

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется сделать дизайн сайта

    Требуется сделать дизайн сайта. Всего 3-4 страницы. Дизайн по примерному аналогу (не сложно). Требования: хорошие навыки работы с фотошопом (вдавленный текст, вдавленное изображение как на примере), ответственность, опыт, примеры ранее сделанных работ. Указывайте ссылки на ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн + юзабилити автомобильной соц. сети

    $2500

    Здравствуйте Автомобильная социальная сеть ищет дизайнера/команду, которые смогут провести полный рестайлинг всех страниц с учетом юзабилити. Главная цель: чтобы пользователю было комфортно и удобно. От дизайнера или команды требуется энтузиазм, а не просто покорное выполнение ТЗ. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад