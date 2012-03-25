Нарисовать красивую промо страницу

$250
Дизайн сайтовЗакрыт27 заявок224 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо нарисовать красивую промостраницу с местом описания услуги

контактами, местом куда можно выставить минипортфолио

Цвета теплые (не темные и не холодные)

Тематика – продвижение сайтов

Цены и примеры работ

P.S. Очень нравятся сайты artlebede.ru (Артемия Лебедева)

Хочется что-то в этом стиле и стиле компании apple по графике

12 лет назад
4NT1P0V
Алекс 
27 летАлбания
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта лицея

    $100

    Сайт для московского лицея с экономическим и информационно технологическим направлениями. Текущий сайт www.1598ru. Необходимо сделать новый дизайн. Дизайн должен быть современным. Но оставаться, так сказать «лицом» учебного заведения. Дизайн шаблона CMS Joomla. После выбора победителя надо ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    $1500

    Добрый день ! Требуется разработать дизайны главных страниц группы компаний. А конкретно: 1.Nikal 2.NikalMedia (дизайн главной+логотип); 3.NikalGSM (дизайн главной + логотип); 4.NialTelecom (дизайн главной+логотип); Оплата будет зависеть от качества выполненной Вами работы !

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется сделать дизайн сайта

    Требуется сделать дизайн сайта. Всего 3-4 страницы. Дизайн по примерному аналогу (не сложно). Требования: хорошие навыки работы с фотошопом (вдавленный текст, вдавленное изображение как на примере), ответственность, опыт, примеры ранее сделанных работ. Указывайте ссылки на ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн + юзабилити автомобильной соц. сети

    $2500

    Здравствуйте Автомобильная социальная сеть ищет дизайнера/команду, которые смогут провести полный рестайлинг всех страниц с учетом юзабилити. Главная цель: чтобы пользователю было комфортно и удобно. От дизайнера или команды требуется энтузиазм, а не просто покорное выполнение ТЗ. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн сайта для магазина автозапчастей

    $250

    Нужен дизайн веб-сайта с версткой для магазина автозапчастей с японским акцентом. Цвета: Красный, черные , белый Шрифт названия сайта : под японский. Примерный логотип (толстый Японец мультяшный) Также на странице должны присутствовать элементы автозапчастей. В качестве ориентира старый сайт ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    12 лет назад