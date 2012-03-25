Нарисовать красивую промо страницу

Здравствуйте Автомобильная социальная сеть ищет дизайнера/команду, которые смогут провести полный рестайлинг всех страниц с учетом юзабилити. Главная цель: чтобы пользователю было комфортно и удобно. От дизайнера или команды требуется энтузиазм, а не просто покорное выполнение ТЗ. ...