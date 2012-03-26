Приватно для Турленко Артём (swede)

$100
Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка113 просмотров
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Все было оговорено по ICQ

12 лет назад
kirukato
Иван 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
swede
Артем 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$100
3 дня