Легкий редизайн страниц

Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок177 просмотров
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Необходимо осуществить легкий редизайн некоторых страниц сайта http://www.quattroclima.ru. Конкретика по задаче изложена в приложении. Все вопросы задавайте в ЛС. Прежде всего интересуют сроки и стоимость от участников с рейтингом и без отрицательных отзывов.

12 лет назад
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
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