Нарисовать дизайн сайта для страхового брокера

$130
Дизайн сайтовЗавершен23 заявки247 просмотров
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Нужно сделать современный продающий дизайн для сайта страхового брокера, который занимается сейчас всеми видами страховок.

Логотип и бриф во вложении.

Доп вопросы по скайпу или личными сообщениями.

Наличие портфолио обязательно, будем смотреть на современные дизайны.

Дизайн сайта
12 лет назад
lelikspb
Алексей 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
iacek
Иван 
40 летГермания
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$130
3 дня
Отлично справился! Вовремя внес корректировки! Рекомендую и желаю больше клиентов!
Доволен работой с Алексеем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С ув. Иван Я.
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