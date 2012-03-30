Дизайн сайта (для профессионала)

Дизайн сайтовЗавершен11 заявок298 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется профессионально оформить сайт продукта.

Требования к дизайнеру:

1. Профессиональное знание/использование фотошопа

2. Особое внимание к мелочам. Сайт от самых крупных до самых мелких элементов должен "дышать" профессионализмом.

3. Умение показать "глубину" пространства. Фон сайта планируется выполнить в виде околоземного космического пространства.

4. Умение подобрать грамотную цветовую гамму, что бы у читателя не уставали глаза. То есть, оформление сайта и цвет/оформление текста не должны конфликтовать даже в малой степени. Сайт обязан быть легкочитабельным.

5. НАЛИЧИЕ ВКУСА. Сайт не должен быть набором слабо считающихся элементов. Сайт обязан быть единым целым.

6. Портфолио. Просьба не оставлять заявок типа "попробую сделать" или "выберите меня, не пожалеете". Заказ достаточно срочный, время на эксперименты нет. Предпочтение дизайнерам, в портфолио которых будут присутствовать гармоничные и красивые работы.

Бюджет 6000р. В случае, если дизайнер превзойдет ожидание - гарантирована премия.

Не более 4-х дней на работу.

Более подробное ТЗ в ЛС исполнителю.

Дизайн сайта
12 лет назад
shabashim
Илья 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
binarygirl
Елена 
37 летВенгрия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$200
4 дня
Спасибо за работу
Отличный заказчик! Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Дизайн интернет-магазина

    Нужен дизайн интернет магазина. Тема: Интернет аптека Дизайн главной и внутренних страниц. Цель: реализовать данный проект и найти качественного, ответственного и добросовестного профессионала для постоянного сотрудничества. Наличие портфолио и цен со сроками обязательно!

    Дизайн сайтов49 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Легкий редизайн страниц

    Необходимо осуществить легкий редизайн некоторых страниц сайта http://www.quattroclima.ru. Конкретика по задаче изложена в приложении. Все вопросы задавайте в ЛС. Прежде всего интересуют сроки и стоимость от участников с рейтингом и без отрицательных отзывов.

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шапки для сайта

    $100

    Сайт салона красоты, надо сделать новую шапку в сезонных вариантах. Проект оч срочный, надо уже завтра к утру

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать красивую промо страницу

    $250

    Необходимо нарисовать красивую промостраницу с местом описания услуги контактами, местом куда можно выставить минипортфолио Цвета теплые (не темные и не холодные) Тематика – продвижение сайтов Цены и примеры работ P.S. Очень нравятся сайты artlebede.ru (Артемия Лебедева) ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта лицея

    $100

    Сайт для московского лицея с экономическим и информационно технологическим направлениями. Текущий сайт www.1598ru. Необходимо сделать новый дизайн. Дизайн должен быть современным. Но оставаться, так сказать «лицом» учебного заведения. Дизайн шаблона CMS Joomla. После выбора победителя надо ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    $1500

    Добрый день ! Требуется разработать дизайны главных страниц группы компаний. А конкретно: 1.Nikal 2.NikalMedia (дизайн главной+логотип); 3.NikalGSM (дизайн главной + логотип); 4.NialTelecom (дизайн главной+логотип); Оплата будет зависеть от качества выполненной Вами работы !

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад