Дизайн сайта (для профессионала)

Требуется профессионально оформить сайт продукта.

Требования к дизайнеру:

1. Профессиональное знание/использование фотошопа

2. Особое внимание к мелочам. Сайт от самых крупных до самых мелких элементов должен "дышать" профессионализмом.

3. Умение показать "глубину" пространства. Фон сайта планируется выполнить в виде околоземного космического пространства.

4. Умение подобрать грамотную цветовую гамму, что бы у читателя не уставали глаза. То есть, оформление сайта и цвет/оформление текста не должны конфликтовать даже в малой степени. Сайт обязан быть легкочитабельным.

5. НАЛИЧИЕ ВКУСА. Сайт не должен быть набором слабо считающихся элементов. Сайт обязан быть единым целым.

6. Портфолио. Просьба не оставлять заявок типа "попробую сделать" или "выберите меня, не пожалеете". Заказ достаточно срочный, время на эксперименты нет. Предпочтение дизайнерам, в портфолио которых будут присутствовать гармоничные и красивые работы.

Бюджет 6000р. В случае, если дизайнер превзойдет ожидание - гарантирована премия.

Не более 4-х дней на работу.

Более подробное ТЗ в ЛС исполнителю.