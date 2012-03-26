Дизайн интернет-магазина

Дизайн сайтовЗакрыт49 заявок606 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен дизайн интернет магазина.

Тема: Интернет аптека

Дизайн главной и внутренних страниц.

Цель: реализовать данный проект и найти качественного, ответственного и добросовестного профессионала для постоянного сотрудничества.

Наличие портфолио и цен со сроками обязательно!

12 лет назад
sias
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Легкий редизайн страниц

    Необходимо осуществить легкий редизайн некоторых страниц сайта http://www.quattroclima.ru. Конкретика по задаче изложена в приложении. Все вопросы задавайте в ЛС. Прежде всего интересуют сроки и стоимость от участников с рейтингом и без отрицательных отзывов.

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шапки для сайта

    $100

    Сайт салона красоты, надо сделать новую шапку в сезонных вариантах. Проект оч срочный, надо уже завтра к утру

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать красивую промо страницу

    $250

    Необходимо нарисовать красивую промостраницу с местом описания услуги контактами, местом куда можно выставить минипортфолио Цвета теплые (не темные и не холодные) Тематика – продвижение сайтов Цены и примеры работ P.S. Очень нравятся сайты artlebede.ru (Артемия Лебедева) ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта лицея

    $100

    Сайт для московского лицея с экономическим и информационно технологическим направлениями. Текущий сайт www.1598ru. Необходимо сделать новый дизайн. Дизайн должен быть современным. Но оставаться, так сказать «лицом» учебного заведения. Дизайн шаблона CMS Joomla. После выбора победителя надо ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    $1500

    Добрый день ! Требуется разработать дизайны главных страниц группы компаний. А конкретно: 1.Nikal 2.NikalMedia (дизайн главной+логотип); 3.NikalGSM (дизайн главной + логотип); 4.NialTelecom (дизайн главной+логотип); Оплата будет зависеть от качества выполненной Вами работы !

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад