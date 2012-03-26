Натянуть дизайн на Magento

Необходимо осуществить легкий редизайн некоторых страниц сайта http://www.quattroclima.ru. Конкретика по задаче изложена в приложении. Все вопросы задавайте в ЛС. Прежде всего интересуют сроки и стоимость от участников с рейтингом и без отрицательных отзывов.