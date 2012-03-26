Сайт по керамической черепице

Нужно сделать современный продающий дизайн для сайта страхового брокера, который занимается сейчас всеми видами страховок. Логотип и бриф во вложении. Доп вопросы по скайпу или личными сообщениями. Наличие портфолио обязательно, будем смотреть на современные дизайны.