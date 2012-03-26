OS Commerce STS Vam Edition

$100
Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка189 просмотров
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0) http://www.musicalive.ru/alctron-hzd1-p-589.html?language=ru&manufacturers_id=67

серые телефоне при просмотре через айфон

1) Подправить блог ленту, чтобы во всех браузерах просматривались юзеры из контакта.

2) Внизу в футере картинку фейсбука добавить и ссылку на группу. вместо скайпа.

3) Вернуть бокс опросов, таким образом, чтобы опросы были только во внутренних категориях.

4) Подстроить отправку писем клиентам при оформлении заказа.

5) При клике на верхнюю ссылку меню (Главная, Оплата/Доставка и тп), чтобы кнопка оставалась подсвеченной.

6) Поднять телефоны. icq и обратный звонок, чтобы совпали и верхние границе выровнять.

7) Когда открываешь товар, а потом кликаешь обратный звонок, в эксплорере гаснет дизайн, в других всплывает крупная картинка,

исправить ошибку. Сам обратный звонок скатывается в левый угол.

8) (написать свой отзыв название модели товара и чтобы текст индексировался, карточка модели)

Ссылка на Интернет магазин www.musicalive.ru

12 лет назад
Vandroiy
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
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