Дизайн премиум шаблонов WordPress

Нужен дизайнер для создания PSD макета премиум шаблона. Шаблон будет продаваться на американских магазинах.

Уровень дизайна — максимально возможный. Нужно очень хорошо постараться.

Тема шаблона обще тематическая. Стиль, цвета — на ваше усмотрение. Главное чтобы у вас было вдохновение и желание его рисовать :-). Единственное предпочтение — либо совсем минимализм, либо максимализм с использованием Web 2.0, градиентов, теней, декораций и прочего. Главное чтобы все было шедеврально :-) и подходило для большинства

Дальше... Ширина фиксированная. Желательно использовать 2-3 основных цвета. Также нужно будет проработать 2 дополнительные цветовые темы, которые можно будет сменить в админке по своему усмотрению.

Проработать нужно каждую мелочь. краткое ТЗ:

- логотип + слоган

- главная страница должна отличаться от остальных, на ней будет отображаться JavaScript слайдер. За пример такого слайдера можно взять обычный квадрат типо NivoSlider либо придумать что-нибудь свое, уникальное. Также на главной будут различные колонки, цитаты, и прочее.

- меню должно быть не менее двух уровней. Если по дизайну будет не кстати делать многоуровневое, то ничего страшного.

- заголовки H1-H6. Шрифты заголовков (возможно и всего текста) можно подобрать в Google Fonts

- с особым трепетом нужно отнестись к шрифту контента

- цитаты (blockquote)

- колонки для текста (от одной до 5-6 колонок внутри контента)

- формы для комментов и для обратной связи

- кнопки (10-15 цветовых оттенков)

- активное содержимое типа спойлеров, табов (вкладок) и т.п.

- контейнер под код (тег PRE) с пронумерованными линиями и кнопкой для просмотра исходника

- сайдбар с различными виджетами (календарь, вертикальное меню (двух видов: 1) обычный список; 2) с возможностью добавлять краткое описание под каждым пунктом меню). Сайдбар должен быть динамическим, то есть в админке его можно будет перемещать в левую сторону, в правую либо отключать

- при отключенном сайдбаре контент будет разтягиваться на всю ширину

- футер + различные виджеты внутри. Он должен иметь 3 различной высоты, маленький, средний и огромный в американском стиле.

Насчет цены и сроков... Цена в пределах 400-600 WMZ. Если дизайн будет очень нравиться покупателем, то будут и щедрые денежные бонусы в качестве благодарности! Сроки 1-2 месяца. Если все будет ок, в дальнейшем будем сотрудничать. Планирую и дальше "штамповать" разные шаблоны.

Жду кандидатов!

PS: Заявки без портфолио либо ссылок на внешний сайт с каталогом работ разсматриваться не будут.