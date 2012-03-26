Дизайн премиум шаблонов WordPress

Требуется разработать и сверстать дизайн продающего сайта (главная, 3 внутренних). Тематика - оптовая продажа полимерных труб (пвх, пдн и т.п.). Т.е. потенциальный клиент - строитель, юридическое лицо. От исполнителя необходима готовность и заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайнер для создания PSD макета премиум шаблона. Шаблон будет продаваться на американских магазинах.
Уровень дизайна — максимально возможный. Нужно очень хорошо постараться.
Тема шаблона обще тематическая. Стиль, цвета — на ваше усмотрение. Главное чтобы у вас было вдохновение и желание его рисовать :-). Единственное предпочтение — либо совсем минимализм, либо максимализм с использованием Web 2.0, градиентов, теней, декораций и прочего. Главное чтобы все было шедеврально :-) и подходило для большинства
Дальше... Ширина фиксированная. Желательно использовать 2-3 основных цвета. Также нужно будет проработать 2 дополнительные цветовые темы, которые можно будет сменить в админке по своему усмотрению.
Проработать нужно каждую мелочь. краткое ТЗ:
- логотип + слоган
- главная страница должна отличаться от остальных, на ней будет отображаться JavaScript слайдер. За пример такого слайдера можно взять обычный квадрат типо NivoSlider либо придумать что-нибудь свое, уникальное. Также на главной будут различные колонки, цитаты, и прочее.
- меню должно быть не менее двух уровней. Если по дизайну будет не кстати делать многоуровневое, то ничего страшного.
- заголовки H1-H6. Шрифты заголовков (возможно и всего текста) можно подобрать в Google Fonts
- с особым трепетом нужно отнестись к шрифту контента
- цитаты (blockquote)
- колонки для текста (от одной до 5-6 колонок внутри контента)
- формы для комментов и для обратной связи
- кнопки (10-15 цветовых оттенков)
- активное содержимое типа спойлеров, табов (вкладок) и т.п.
- контейнер под код (тег PRE) с пронумерованными линиями и кнопкой для просмотра исходника
- сайдбар с различными виджетами (календарь, вертикальное меню (двух видов: 1) обычный список; 2) с возможностью добавлять краткое описание под каждым пунктом меню). Сайдбар должен быть динамическим, то есть в админке его можно будет перемещать в левую сторону, в правую либо отключать
- при отключенном сайдбаре контент будет разтягиваться на всю ширину
- футер + различные виджеты внутри. Он должен иметь 3 различной высоты, маленький, средний и огромный в американском стиле.
Насчет цены и сроков... Цена в пределах 400-600 WMZ. Если дизайн будет очень нравиться покупателем, то будут и щедрые денежные бонусы в качестве благодарности! Сроки 1-2 месяца. Если все будет ок, в дальнейшем будем сотрудничать. Планирую и дальше "штамповать" разные шаблоны.
Жду кандидатов!
PS: Заявки без портфолио либо ссылок на внешний сайт с каталогом работ разсматриваться не будут.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $130
Нужно сделать современный продающий дизайн для сайта страхового брокера, который занимается сейчас всеми видами страховок. Логотип и бриф во вложении. Доп вопросы по скайпу или личными сообщениями. Наличие портфолио обязательно, будем смотреть на современные дизайны.Завершен12 лет назад
Интересует специалист который уже имел опыт натяжки дизайна на Magento. Пишите цену и сроки.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен дизайн интернет магазина. Тема: Интернет аптека Дизайн главной и внутренних страниц. Цель: реализовать данный проект и найти качественного, ответственного и добросовестного профессионала для постоянного сотрудничества. Наличие портфолио и цен со сроками обязательно!Дизайн сайтов49 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется профессионально оформить сайт продукта. Требования к дизайнеру: 1. Профессиональное знание/использование фотошопа 2. Особое внимание к мелочам. Сайт от самых крупных до самых мелких элементов должен "дышать" профессионализмом. 3. Умение показать "глубину" пространства. Фон сайта планируется выполнить в виде ...Завершен12 лет назад
Необходимо осуществить легкий редизайн некоторых страниц сайта http://www.quattroclima.ru. Конкретика по задаче изложена в приложении. Все вопросы задавайте в ЛС. Прежде всего интересуют сроки и стоимость от участников с рейтингом и без отрицательных отзывов.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Сайт салона красоты, надо сделать новую шапку в сезонных вариантах. Проект оч срочный, надо уже завтра к утруДизайн сайтов13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Все было оговорено по ICQЗакрыт12 лет назад
- $250
Дизайн интернет магазинаДизайн сайтов35 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Необходимо нарисовать красивую промостраницу с местом описания услуги контактами, местом куда можно выставить минипортфолио Цвета теплые (не темные и не холодные) Тематика – продвижение сайтов Цены и примеры работ P.S. Очень нравятся сайты artlebede.ru (Артемия Лебедева) ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт12 лет назад