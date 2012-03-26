Переработка дизайна

Необходимо переработать дизайн.

Есть два дизайна, которые нравятся

http://www.templatetuning.com/wordpress-themes-preview/34285.html

http://www.templatetuning.com/joomla-templates-preview/37147.html

Необходимо взять шаблон 34285 и немного переработать его (изменить картинки, поиграться со шрифтами, взять интересные моменты с 37147 и т.д.) Т.е. работа несложная, но кропотливая.

Оставляйте свои заявки с оценками по бюджету и срокам.