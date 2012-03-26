Если вам известно что такое типографика и что такое отрисовать макеты внутренних страниц сайта, то нужна помощь!

По готовым макетам главных страниц нужно рисовать дизы внутренних.

От вас требуется: разместить тут ссылку на конкретную внутреннюю, нарисованную вами страницу, стоимость, срок.