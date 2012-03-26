Необходима разработка дизайна шаблона (движок WebAsyst Shop-Script) для проекта teonanakatl.com, основываясь на имеющемся дизайне.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Если вам известно что такое типографика и что такое отрисовать макеты внутренних страниц сайта, то нужна помощь!
По готовым макетам главных страниц нужно рисовать дизы внутренних.
От вас требуется: разместить тут ссылку на конкретную внутреннюю, нарисованную вами страницу, стоимость, срок.
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