Изменить дизайн и Flash меню

Необходимо изменить только!! существующий дизайн (не меняя верстки, только всю графику) состоящий из:

3 изображений фона

около 10 иконок и доп.изображений

и Flash меню из 6 иконок

Дизайн должен быть деловой, живой, светлый, но не бледный. Тематика – поставка угля.

Можно что-то добавить свое (иконки, стрелки и т.д.), не меняя концепции

Оплата только по факту выполненного проекта, никаких авансов до начала работы

Исходников нет, только готовые изображения, flash