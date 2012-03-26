Дизайн сайта туристической компании

Необходимо переработать дизайн. Есть два дизайна, которые нравятся http://www.templatetuning.com/wordpress-themes-preview/34285.html http://www.templatetuning.com/joomla-templates-preview/37147.html Необходимо взять шаблон 34285 и немного переработать его (изменить картинки, поиграться со шрифтами, взять интересные моменты с 37147 и т.д.) Т.е. работа несложная, но кропотливая. Оставляйте свои заявки с ...