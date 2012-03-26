Дизайн сайта туристической компании

$100
Дизайн сайтовЗавершен8 заявок1244 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$100

Дизайн для сайта туристической компании MSV.TOUR.

Пожелания по дизайну: цвета мягкие, теплые, солнце, море, небо, песок, рай, фотографии моря, островов.

Меню: трехуровневое

В приложении ТЗ, и логотип компании.

Дизайн сайта
12 лет назад
Jargal
Жаргал 
39 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
AnnetKlin
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
AnnetKlin
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Шаблон для WebAsyst Shop-Script

    $300

    Необходима разработка дизайна шаблона (движок WebAsyst Shop-Script) для проекта teonanakatl.com, основываясь на имеющемся дизайне.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • OS Commerce STS Vam Edition

    $100

    0) http://www.musicalive.ru/alctron-hzd1-p-589.html?language=ru&amp;manufacturers_id=67 серые телефоне при просмотре через айфон 1) Подправить блог ленту, чтобы во всех браузерах просматривались юзеры из контакта. 2) Внизу в футере картинку фейсбука добавить и ссылку на группу. вместо скайпа. 3) Вернуть бокс опросов, таким образом, ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходимо разработать дизайн сайта

    $130

    Необходимо разработать дизайн сайта для фирмы, занимающейся, установкой натяжных потолков, сплит систем и (в перспективе) 3Д полов. Брифинг в приложении. Срок на исполнение - 3 дня (желательно раньше). Фрилансеров без портфолио или с маленьким портфолио просьба ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн сайта доставки обедов в офис

    $250

    Надо сделать дизайн сайта доставки обедов в офис. Две страницы - главная и внутренняя, + логотип CMS пока не определена, быстрей всего самописка. Ориентироваться на это: http://obedgotov.ru/ - этот предпочтителен http://www.obed-v-ofis.ru/ http://www.jacks.ru/ http://www.pereryv-na-obed.ru/ Более конкретно напишу в брифе.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт по керамической черепице

    $500

    Нужен дизайн в таком стиле http://nordland.dev.dominion.ru/ Упор на технический дизайн... Отрисовать надо: Главную Каталог Карточку товара Блог и страницу подробнее выдачу поиска страницу смета

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переработка дизайна

    $100

    Необходимо переработать дизайн. Есть два дизайна, которые нравятся http://www.templatetuning.com/wordpress-themes-preview/34285.html http://www.templatetuning.com/joomla-templates-preview/37147.html Необходимо взять шаблон 34285 и немного переработать его (изменить картинки, поиграться со шрифтами, взять интересные моменты с 37147 и т.д.) Т.е. работа несложная, но кропотливая. Оставляйте свои заявки с ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн премиум шаблонов WordPress

    $500

    Нужен дизайнер для создания PSD макета премиум шаблона. Шаблон будет продаваться на американских магазинах. Уровень дизайна — максимально возможный. Нужно очень хорошо постараться. Тема шаблона обще тематическая. Стиль, цвета — на ваше усмотрение. ...

    WordPress
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн + верстка продающего B2B сайта

    Требуется разработать и сверстать дизайн продающего сайта (главная, 3 внутренних). Тематика - оптовая продажа полимерных труб (пвх, пдн и т.п.). Т.е. потенциальный клиент - строитель, юридическое лицо. От исполнителя необходима готовность и заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать дизайн сайта для страхового брокера

    $130

    Нужно сделать современный продающий дизайн для сайта страхового брокера, который занимается сейчас всеми видами страховок. Логотип и бриф во вложении. Доп вопросы по скайпу или личными сообщениями. Наличие портфолио обязательно, будем смотреть на современные дизайны.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад