Письмо для E-mail рассылки

Необходима разработка дизайна шаблона (движок WebAsyst Shop-Script) для проекта teonanakatl.com, основываясь на имеющемся дизайне.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
пишите цену и сроки сразу в заявке.
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