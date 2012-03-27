Нужна помощь дизайнера со знанием 3D

Дизайн сайтовЗавершен2 заявки197 просмотров
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Есть следующая задача...

1.По центру есть часть рисунка где нарисован завод.

Нужно расширить этот блок за счет соседних блоков в виде латинской буквы "V".

Соответственно сдвинуть картинки в этих блоках.

По центру (там где завод) нарисовать завод (примеры вот они http://ru.fotolia.com/id/13848922

или http://ru.fotolia.com/id/38599597) и очистные сооружения (пример http://www.yaplakal.com/forum2/topic248700.html)

Естественно сохранив стиль и общую стилистику.

2.Второе внизу в правом углу есть водоем его нужно перерисовать.

То есть голубая водичка красивый бережок, камыши, лилии и т.д...

Пример http://www.fazenda-box.ru/uploads/posts/2011-06/1308888570_vod4.gif

или http://www.finegarden.ru/templates/images/pools/4.jpg

И еще слева от дома бассейн его вообще убираем! Дом сдвигаем влево.

3.Слован "Прибалтийский опыт..." пишем красным, прописными и шрифт побольше.

Исходники всего есть. Просьба подавать заявки только с реальными предложениями

12 лет назад
master_1c
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
WebArtyom
Артём 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 часов назад
12 лет назад
$50
1 день
Артему большое спасибо! Все сделал быстро и качественно!
Отличный заказчик! Рад такому сотрудничеству! Всё чётко и понятно изложил, мгновенно оплатил с удовольствием продолжу сотрудничество
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