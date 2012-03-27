Нужна помощь дизайнера со знанием 3D

Необходима разработка дизайна шаблона (движок WebAsyst Shop-Script) для проекта teonanakatl.com, основываясь на имеющемся дизайне.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть следующая задача...
1.По центру есть часть рисунка где нарисован завод.
Нужно расширить этот блок за счет соседних блоков в виде латинской буквы "V".
Соответственно сдвинуть картинки в этих блоках.
По центру (там где завод) нарисовать завод (примеры вот они http://ru.fotolia.com/id/13848922
или http://ru.fotolia.com/id/38599597) и очистные сооружения (пример http://www.yaplakal.com/forum2/topic248700.html)
Естественно сохранив стиль и общую стилистику.
2.Второе внизу в правом углу есть водоем его нужно перерисовать.
То есть голубая водичка красивый бережок, камыши, лилии и т.д...
Пример http://www.fazenda-box.ru/uploads/posts/2011-06/1308888570_vod4.gif
или http://www.finegarden.ru/templates/images/pools/4.jpg
И еще слева от дома бассейн его вообще убираем! Дом сдвигаем влево.
3.Слован "Прибалтийский опыт..." пишем красным, прописными и шрифт побольше.
Исходники всего есть. Просьба подавать заявки только с реальными предложениями
- Похожие заказы
- $300Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
На этом сайте secretcasanovy.ru необходимо доработать дизайн. Заменить шапку Добавить правую колонку в тест Сам текст ужать и красиво оформить Заголовки в тесте привести в божеский вид :) Сайт о мужском здоровье, по этому должен на первый же взгляд таким ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Если вам известно что такое типографика и что такое отрисовать макеты внутренних страниц сайта, то нужна помощь! По готовым макетам главных страниц нужно рисовать дизы внутренних. От вас требуется: разместить тут ссылку на конкретную внутреннюю, нарисованную вами ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $130
Необходимо изменить только!! существующий дизайн (не меняя верстки, только всю графику) состоящий из: 3 изображений фона около 10 иконок и доп.изображений и Flash меню из 6 иконок Дизайн должен быть деловой, живой, светлый, но ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
пишите цену и сроки сразу в заявке. ТЗ в Файле Вопросы в личку.Завершен12 лет назад
- $20
Нужно сделать в psd дизайн страницы сайта. Дизайн очень лаконичный с минимумов элементов. Заголовок сайта — это надпись. Никаких фото или рисунков.Завершен12 лет назад
- $100
Дизайн для сайта туристической компании MSV.TOUR. Пожелания по дизайну: цвета мягкие, теплые, солнце, море, небо, песок, рай, фотографии моря, островов. Меню: трехуровневое В приложении ТЗ, и логотип компании.Завершен12 лет назад
- $130
Необходимо разработать дизайн сайта для фирмы, занимающейся, установкой натяжных потолков, сплит систем и (в перспективе) 3Д полов. Брифинг в приложении. Срок на исполнение - 3 дня (желательно раньше). Фрилансеров без портфолио или с маленьким портфолио просьба ...Завершен12 лет назад
- $300
Дизайн интернет-магазина профессиональной косметики.Завершен12 лет назад
- $250
Надо сделать дизайн сайта доставки обедов в офис. Две страницы - главная и внутренняя, + логотип CMS пока не определена, быстрей всего самописка. Ориентироваться на это: http://obedgotov.ru/ - этот предпочтителен http://www.obed-v-ofis.ru/ http://www.jacks.ru/ http://www.pereryv-na-obed.ru/ Более конкретно напишу в брифе.Завершен12 лет назад