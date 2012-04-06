Доработка дизайна сайта

На этом сайте secretcasanovy.ru необходимо доработать дизайн.

Заменить шапку

Добавить правую колонку в тест

Сам текст ужать и красиво оформить

Заголовки в тесте привести в божеский вид :)

Сайт о мужском здоровье, по этому должен на первый же взгляд таким и показаться. Сейчас он, если не читать текст, может показаться рекламой, то ли книги, то ли сериала.

Если дизайнерская мысль пойдет дальше и сделает сайт красивее (!) путем замены большинства/всех элементов сайта - я не против.

Доработка - 2000р

Если очень понравиться, то - 3000р

Более подробное ТЗ в ЛС.