Отрисовать 3 кадра

На этом сайте secretcasanovy.ru необходимо доработать дизайн. Заменить шапку Добавить правую колонку в тест Сам текст ужать и красиво оформить Заголовки в тесте привести в божеский вид :) Сайт о мужском здоровье, по этому должен на первый же взгляд таким ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отрисовать несколько кадров которые будут по очереди чередоваться, вот сайт где будет размещаться материал http://net-solutions.ru/
Стиль рисунка IT современный, также приветствуется креатив.
Без портфолио прошу не беспокоить.
Стоимость работы прошу оценить вменяемо.
Рассматривается дизайнер на долгосрочную работу.
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