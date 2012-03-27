Доработать дизайн сайта в PSD / доработать шаблон

Если вам известно что такое типографика и что такое отрисовать макеты внутренних страниц сайта, то нужна помощь! По готовым макетам главных страниц нужно рисовать дизы внутренних. От вас требуется: разместить тут ссылку на конкретную внутреннюю, нарисованную вами ...